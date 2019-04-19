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Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt

İSTANBUL () - Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile arasında geçenlerle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Bu...

Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a yanıt

İSTANBUL () - Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile arasında geçenlerle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Bu konuyla alakalı gündemi meşgul ettiğim için kendi adıma özür diliyorum. Çünkü olayın üzerinden beş gün geçmiş, hala bu konular konuşuluyorsa demek ki anlayamadıkları, kavrayamadıkları bazı şeyler var. Ben tamamen bunun burada alınmış skorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahada 9 kişiyken bize atılan bir gol var, daha sonra biz 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız bir gol var. Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bizi mutlu eden taraf bu, hiçbir şekilde beraberliğe falan sevindiğimiz yok. Ama bir geçmiş var ve bu devam ettiği için seviniyoruz. Aynı zamanda Hasan ağabey ile bir diyaloğum oldu. Ağabey diyorum çünkü kendisi de bunu belirtmiş, yaş olarak benden büyük. Sadece ona koskoca adam olduğunu, üçlü çektirmenin ne gereği olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım. Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfür etmedim. Küfür etsem de buradan söylerim ama küfür etmedim. Herkes doğruları bilsin. İnsanları böyle yönlendirmek, bu şekilde karalamak doğru bir şey değil. Daha üsluplu bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. O bunu küfür olarak algılamış. Fazla da uzatmaya gerek yok, ben ne dediğimi biliyorum. İnsanlar da beni az çok tanıyorlar. Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da bilir beni. Ben sadece doğrular bilinsin istedim."

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