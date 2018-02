Volkan Demirel: ''Bundan sonraki maçlarda daha mutlu şekilde yolumuza devam edeceğiz''

''Fenerbahçe takımının şampiyon olması için odaklanmalıyız

''Başakşehir belki çok iyi futbol oynuyorlar amam bizim karşımızda fazla bir şey yapamadılar''

''Kimseye art niyet yok''

''Orta hakem müthiş bir maç yönetti''

''Beşiktaş bir zahmet maçın ertelenmesini istemesin''

Mustafa AKIN -Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir maçının pozisyon gereği zor olduğunu ifade eden Volkan Demirel, ''Çünkü kaybettiğimiz takdirde belki şampiyonluk yolunda belki her şey bitmeyecekti ama büyük bir puan farkı olacaktı. Yendiğimiz takdirde de bu ligin en iddialı takımı olacağımızı biliyorduk. Bunun bilincinde sahaya çıktık. Hocamıza bize saha içinde gerekli olan şeyleri anlattı. Takım olarak bunu iyi uyguladık. Baktığınız zaman 2-0 biten bir maç var ama 5-6 belki de 7'de olabilirdi. Ama neticesinde kazanmak güzel. Biz kazanalım 1-0 yarım sıfır bitsin biz her zaman bunu düşünüyoruz. Her şey Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük adımlarla ilerlemesi için. Önemli olan 3 puan ve Fenerbahçe taraftarlarının mutlu olması. Bugün onları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Umuyorum bundan sonraki maçlarda daha mutlu şekilde yolumuza devam edeceğiz'' dedi.

''FENERBAHÇE TAKIMININ ŞAMPİYON OLMASI İÇİN ODAKLANMALIYIZ''

Her şeyin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, ''Bu elimizdeki fırsatı kimseye vermeyelim. Taraftarımıza da sesleniyorum buradan. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Benim tek çıkarım tek düşüncem Fenerbahçe taraftarının mutlu olması ve şampiyon olmak. Tabii ki herkesin bir fikri bir düşüncesi var ama bunları bir kenara bırakıp tamamen Fenerbahçe takımının şampiyon olması için odaklanmalıyız ben kendimi öyle odaklıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda bilhassa içerideki maçlarda taraftarımız bunun bilincinde sahaya gelir. Bakıldığı zaman deplasmanlardaki maçlarda oturan bir sistemimiz var. Belki göze hoş gelmiyor belki yanlış düşündürebiliyor insanları ama bakıldığı zaman düzen içinde oynayan bir Fenerbahçe var. Biraz sabır biraz bekleyerek çünkü bazı maçlarda son dakika kazanmasını bildik. Taraftarlardan ricam bizi son dakikaya kadar desteklesinler. Bu yuhalamaları ıslıklamaları bıraksınlar. Ben de dahil sahaya çıkarken o yükü o stresi taşımak istemiyorum. 16'ncı sezonum ama bu yükü taşımak istemiyorum. Hep beraber güle eğlenerek sevinerek şampiyon olalım ondan sonra herkes fikrini yapacağını yapsın'' diye konuştu.

''BAŞAKŞEHİR BELKİ ÇOK İYİ FUTBOL OYNUYORLAR AMAM BİZİM KARŞIMIZDA FAZLA BİR ŞEY YAPAMADILAR''

Medipol Başakşehir maçı için motivasyon açısından ekstra bir hazırlı yapmadıklarını dile getiren Volkan Demirel, ''Maç sizi kendi kendine hazırlıyor. Durumumuz neticesinde herkes kendini iyi şekilde hazırlamıştı maçtan önce bir sessizlik vardı herkeste. Kendi aramızda 'fırtına öncesi sessizlik' dedik hatta. Bugün bakıldığında Başakşehir ligin lideri. Belki çok iyi futbol oynuyorlar amam bizim karşımızda fazla bir şey yapamadılar. Bakıldığında pek gol pozisyonu da sayılmaz ama 1-2 kere girişebildikleri pozisyon var'' şeklinde konuştu.

''KİMSEYE ART NİYET YOK''

Mücadelenin yan hakemi ile arasında yaşanan diyalog hakkında konuşan Volkan şu ifadeleri kullandı: ''Benim maç içerisinde söylediklerimin pek önemi yok. Herkes kendi kendine bir şeyler söyler ben de kendi kendime söylendim. Bunu kimse üzerine alınmasın. Kimseye art niyet yok. Sadece saha içerisinde konsantreden ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan ama bunlar tamamen kasıtlı birine özellikle yapılmış şeyler değil. Futbolun içinde var. Sen çalışırken yanlış bir yazı yazdığında içinden bir şeyler söylemiyor musun? Veya trafikte giderken biri seni sollayıp gittiğinde bir şey demiyor musun? Diyorsun. Bunlar Türkçe'de var. Bunlar Türkçe'nin argosu. Fazla uzatmayın fazla büyütmeyin. futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler zaten. Bunları kovalamayalım güzellikleri kovalayalım. Biz şuan Fenerbahçe camiası olarak mutluyuz. Bu galibiyetin de üstünü örtmeyelim. Fenerbahçe camiası olarak mutluyuz, galip geldik kazandık evimize gidiyoruz. Haftaya oynanacak maçı bekleyeceğiz.''

''ORTA HAKEM MÜTHİŞ BİR MAÇ YÖNETTİ''

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i tebrik eden Volkan Demirel, ''Çok iyi bir maç yönetti. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Özellikle orta hakem müthiş bir maç yönetti. Bu tarz olaylar olur. Geçen hafta yaşadığımız bir olay vardı kırmızı kart verilse maç oralara gelmeyecekti. Sonra bizim bireysel hatalarımızdan dolayı berabere kalan bir maç. Geçmişe dönersek bir sürü şey çıkar ama günümüzü yaşayalım biz bugün iyi oynadık mücadele ettik, kazandık. Başakşehir de iyi futbol oynuyor onlar ligin lideri tebrik ediyorum. İnşallah sezon sonunda mutlu taraf biz oluruz'' dedi.

''BEŞİKTAŞ BİR ZAHMET MAÇIN ERTELENMESİNİ İSTEMESİN''

Beşiktaşlı yöneticilerin Fenerbahçe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacaklarının sorulması üzerine Volkan Demirel şu cevabı verdi: ''Biz neler yaşadık hiçbir şeyin ertelenmesini istemedik onlar da bir zahmet ertelenmesini istemesin fikstür neyse çıksın elinde ne varsa oynasın.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Volkan Demirel'in açıklamaları