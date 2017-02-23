Volkan Demirel 1.5 ay yok
Tecrübeli kalecinin sağ arka üst adale grubunda 3. dereceden yırtık olduğu belirlendi
İstanbul ()
Krasnodar karşılaşmasının 2. yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel'in MR'ı çekildi.
Çekilen MR'da Volkan Demirel'in sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık (grade 3) tespit edildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.