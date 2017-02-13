Voleyboy Avrupa Kupaları'nda zorlu sınavlar

İSTANBUL, () - AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 3 ayrı kupaya bu hafta yapılacak maçlarla devam edilecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda, 5. maçlar oynanacak. A Grubu'nda 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 puanla 3. sırada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ilekarşılaşacak. C Grubu'nda 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 7 puanla 2. sırada bulunan Arkasspor, 5. maçını, sahasında Alman VfB Friedrichshafen ile yapacak.Gruptan çıkma şansı kalmayan Halkbank ise galibiyetsiz ve puansız sonsırada yer aldığı E Grubu'ndaki 5. maçında, Rus Belogorie Belgorod'u konuk edecek. Fenerbahçe, Erkekler CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını ağırlayacak. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe avantajlı durumda bulunuyor. Erkekler Challenge Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Hollanda'nın Draisma Dynamo takımına konuk olacak.Aynı kupada yer alan Galatasaray HDI Sigorta da çeyrek final ilk maçında, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

PROGRAM ŞÖYLE:

14 Şubat Salı (yarın):

20.00 Maccabi Tel Aviv-Galatasaray HDI Sigorta (Tel Aviv)

15 Şubat Çarşamba:

19.00 Dinamo Moskova-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Moskova)

19.30 Arkas Spor-VfB Friedrichshafen (Atatürk)

17.30 Halkbank-Belogorie Belgorod (TVF Başkent)

21.00 Draisma Dynamo-Ziraat Bankası (Apeldoorn)

16 Şubat Perşembe:

18.30 Fenerbahçe-Levski Sofya (Burhan Felek)