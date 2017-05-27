Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Voleybolun yıldızı Ziraat Bankası'nda

Ercan ATA / ANKARA, () - POLONYA Milli Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü oyuncusu Bartosz Kurek, Ziraat Bankası Spor Kulübü ile anlaşma sağladı. Önümüzdeki sezon Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün başarısı için forma giyecek olan 1988...

Voleybolun yıldızı Ziraat Bankası'nda

Ercan ATA / ANKARA, () - POLONYA Milli Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü oyuncusu Bartosz Kurek, Ziraat Bankası Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.
Önümüzdeki sezon Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün başarısı için forma giyecek olan 1988 doğumlu yıldız oyuncu Bartosz Kurek, Polonya Ligi dışında İtalya, Rusya ve Japonya liglerinde oynadı. 205 cm boyundaki Kurek, milli takım ve kulüp takımları ile kazandığı başarılarının yanı sıra bireysel başarılara da imza attı. Bartosz Kurek, Polonya Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonasında altın madalya, 2011 Dünya Kupası'nda gümüş madalya, FIVB Dünya Ligi'nde ise bronz madalya kazanırken, turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2012 FIVB Dünya Ligi'nde altın madalya kazanan oyuncu, MVP ödülünün de sahibi oldu. 2012'de ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin en iyi smaçör ödülünü kazanan Kurek, 2015 FIVB Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246