Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...
EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu
ABD hafif petrolü 73 dolar...

Voleybolda temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu

İSTANBUL / 2018-2019 Voleybol Sezonu'nda Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekimi belli oldu. Ülkemizi CEV Şampiyonlar...

Voleybolda temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu

İSTANBUL /

2018-2019 Voleybol Sezonu'nda Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekimi belli oldu.
Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde temsil eden ve organizasyona 1. Tur'dan başlayacak olan İstanbul BBSK'nin rakibi, Finlandiya ekibi Ford Store Levoranta Sastamala oldu. Temsilcimiz, 1.Tur ilk karşılaşmasını, 9-10 Ekim 2018 tarihlerinde deplasmanda; rövanş karşılaşmasını ise; 16-17 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde ise; 2. Tur'da; VRCK Kazincbarcika (Macaristan) – PAOK Thessaloniki (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Ülkemizi CEV Kupası erkekler kategorisinde temsil eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 1/16 Finaller Turu'nda, CEV Şampiyonlar Ligi 1. Tur Eşleşmesindeki Mladost Zagreb (Hırvatistan) – Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni ile eşleşti. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında deplasmanda oynayacak.
Aynı kupada bayanlar kategorisinde mücadele edecek olan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın rakibi ise; 1/16 Finaller Turu'nda Romanya'dan CSM Targoviste takımı oldu. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde ise; 2. Tur'da; Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) – Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Ülkemizi CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde temsil edecek olan Maliye Piyango'nun 1/16 Finaller Turu'nda, Luboteni Ferizaj (Kosova) – Balkan Kupası Şampiyonu eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara'da oynayacak.
Bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil edecek olan Aydın BBSK ise; 1/16 Finaller Turu'nda, Kastrioti Ferizaj (Kosova) – Balkan Kupası Şampiyonu eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Aydın'da oynayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325