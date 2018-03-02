Voleybolda temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Galatasaray, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı ile, VakıfBank ise İsviçre'den Volero Zürih ile eşleşti

Halkbank'ın da 12'li Play-off Turu'ndaki rakibi İtalya'nın Sir Colussi Sicoma Perugia takımı oldu

İSTANBUL /

2018 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda ülkemizi temsil edecek ekiplerimizden, bayanlarda Galatasaray ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank'ın rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)'nun Lüksemburg'taki Merkez Ofisi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

Bayanlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı ile; VakıfBank ise; İsviçre'den Volero Zürih takımı ile eşleşti.

2018 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisinde 6'lı Play-off Turu ilk karşılaşmaları, 20-22 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 3-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, turu geçmesi halinde ise Dörtlü Final yarı finalinde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile; VakıfBank ise; yarı finalde Imoco Volley Conegliano (İtalya) - Dinamo Kazan (Rusya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2018 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisinde Dörtlü Finallere (Final Four) Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımı ev sahipliği yapacak.

Dörtlü Final karşılaşmaları, 05-06 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan 5,200 seyirci kapasiteli Sala Polivalenta Salonu'nda oynanacak.

Erkekler kategorisindeki temsilcimiz Halkbank ise, 12'li Play-off Turu'nda İtalya'nın Sir Colussi Sicoma Perugia takımı ile eşleşti. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde ise 6'lı Play-off Turu'nda Noliko Maaseik (Belçika) - Lokomotiv Novosibirsk (Rusya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

