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Voleybolda temsilcilerimiz 3'te 2 yaptı

- Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank garantiledi - Fenerbahçe son sette üzüldü İSTANBUL () - CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, bugün kendi gruplarındaki...

Voleybolda temsilcilerimiz 3'te 2 yaptı

- Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank garantiledi
- Fenerbahçe son sette üzüldü

İSTANBUL () - CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, bugün kendi gruplarındaki beşinci maçlarına çıktılar.
İlk olarak sahne alan Eczacıbaşı VitrA, B Grubu’ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Uralochka NTMK-Ekaterinburg takımını 20-25, 22-25, 25-19, 25-22 ve 8-15‘lik setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki 5'inci galibiyetine imza atan Eczacıbaşı VitrA, namağlup liderliğini sürdürerek B Grubu’nda son karşılaşmalar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
FENERBAHÇE SON SETTE ÜZÜLDÜ
Fenerbahçe Opet, E Grubu'nda 5'inci maçına Rusya temsilcisi Dinamo Moskova karşısında çıktı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-23, 12-25, 25-23, 24-26 ve 15-17'lik setlerle 3-2 kaybetti. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki liderliğini sürdürdü.
VAKIFBANK DA GARANTİLEDİ
VakıfBank ise A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'a konuk oldu. İstanbul ekibi deplasmanda rakibini 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. VakıfBank ayrıca Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı.

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