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Voleybolda milli heyecan D-Smart'ta

İSTANBUL,() - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 13-18 Mayıs tarihleri arasında dünya devlerinin katıldığı Montreaux Volley Masters'da boy gösterirken, Millilerin altın madalya mücadelesi ve turnuvanın tüm maçları naklen ve sadece D-Smart...

Voleybolda milli heyecan D-Smart'ta

İSTANBUL,() - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 13-18 Mayıs tarihleri arasında dünya devlerinin katıldığı Montreaux Volley Masters'da boy gösterirken, Millilerin altın madalya mücadelesi ve turnuvanın tüm maçları naklen ve sadece D-Smart platformunda yayınlanacak.
Milli takımlar bazında dünyanın en iyi takımlarının katıldığı Montrö Volley Masters turnuvası bugün Türkiye ile ev sahibi İsviçre arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Kulüp takımlarının organizasyonlarının ardından Uluslararası düzeyde sezonun ilk turnuvası olarak kabul edilen ve bu sezon 34'üncüsü düzenlenen Montro Volley Masters'da A Milli Kadın Voleybol Takımımız da altın madalya mücadelesi verecek. İsviçre, turnuvanın son şampiyonu İtalya ve Tayland ile aynı grupta olan A Millilerin hedefi cumartesi günü oynanacak finale kalarak geçen sezon bronz madalya kazandığı turnuvada altın madalyanın sahibi olmak. A Milli takımımızın ve turnuvanın tüm maçları naklen ve sadece 6 gün boyunca D-Smart ekranlarında olacak.
A milli takımın turnuvadaki maç programı ise şöyle:
13 Mayıs Pazartesi 17.30 Türkiye - İsviçre (77. Kanal Spor Smart)
15 Mayıs Çarşamba 19.45 Türkiye - İtalya (77. Kanal Spor Smart)
16 Mayıs Perşembe 22.15 Türkiye - Tayland (77. Kanal Spor Smart)

(FOTOĞRAFLI)

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