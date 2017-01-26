Voleybolda Karşıyaka üst üste 11'inci galibiyetini aldı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda üst üste 11'inci galibiyetini lider Beylikdüzü Voleybol'u 2 bine yakın taraftarının desteğiyle 3-1 yenerek alıp rakibiyle galibiyet sayılarını eşitleyen ikinci sıradaki Karşıyaka, gözünü play off'a dikti. Bu sezon tamamı altyapı patentli oyuncularla yola çıkarak müthiş bir grafik yakalayan Karşıyaka, güçlü rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Karşıyaka, normal sezonun son 9 maçında da ilk 4 sıra içerisindeki yerini korursa play off oynayacak. Yeşil-kırmızılılarda maçta bileğini burkup hastaneye kaldırılan pasör Ayşegül'ün durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Sezon başında kimsenin kendileriyle ilgili beklenti içinde olmadığını söyleyen Antrenör Tamer Çamlıbel, "Hedefsiz takım olmaz. Hedefi önce ilk 4 olarak belirledik. Eğer payy off'a kalırsak, bu kez rotayı finallere çevireceğiz" dedi.

Başarılarının sırrını uyum olarak belirten Çamlıbel, "Mütevazı bir takımız. En zayıftan en güçlüye tüm rakiplere saygı duyup aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Takımda herkes birbirini yıllardır tanıyor. Uyum ve arkadaşlık mükemmel. Herkes birbirinin hatasını kapatıyor. İç sahada müthiş bir taraftar desteğimiz var. Böyle devam edersek yolun sonu neden güzel olmasın" diye konuştu. FOTOĞRAFLI