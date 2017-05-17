Voleybolda gala gecesi

KARŞIYAKA camiası, bu sezon play off oynamayı başaran tek branş olan voleybol şubesinin düzenlediği gala gecesinde bir araya geldi.Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Etçibaşı Restoran'da organize edilen geceye Başkan Mutlu Altuğ, Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, divan üyeleri, yöneticiler, voleybol A ve genç takımları, camianın ileri gelen isimleri ile taraftarlar katıldı. Baloda başarılı geçen sezonun kutlaması yapılırken, İzmir şampiyonu olan genç takım oyuncuları da Türkiye şampiyonasına uğurlandı.Geceden elde edilen gelirin, voleybol şubesinin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptırmaya çalıştığı voleybol altyapı salonu için harcanacağı bildirildi. Gecede, salon inşaatı için ekim ayından bu yana yürütülen "Bir parke de sen koy" kampanyasına destek için tanesi 1912 TL olarak belirlenen özel tuğlalar da satıldı.Voleybol takımı oyuncuları da özel tuğlalardan bir adet satın alırken, şubeye sezon boyunca katkıda bulunan isimlere plaket verildi. Başkan Mutlu Altuğ, gecede yaptığı konuşmada Zübeyde Hanım'ın kızlarının gelecekte üst ligde mücadele edeceğine inandığını söyledi.Serkan Ergüven, tamamı altyapı patentli takıma destek veren herkese teşekkür ederken Kaptan Ayça Ceyna Yavuz, en özel sezonlarını geçirdiklerini belirtti. Sezon başında tamamı genç oyunculardan kurulu bir takımı çalıştırmak için teklifi kabul ettiğini söyleyen Antrenör Tamer Çamlıbel ise altyapı salonunun önemine dikkat çekerek, "Karşıyaka voleybolda bir ekol. Karşıyaka İlçe Stadı'nın altındaki salonun yeni stat projesi doğrultusunda yıkılması ve yeni salon sıkıntısı nedeniyle altyapı takımlarının zayıfladığını gözlemledim. Yeni salon çok önemli" dedi.

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