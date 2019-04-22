Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Bursa BŞB'ye coşkulu karşılama

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Efeler Ligi’ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Bursa’da coşkuyla karşılandı.TVF Erkekler Birinci Ligi play-off final etabını lider tamamlayan ve Efeler Ligi’ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, İnegöl girişinde zabıta ekiplerince karşılanarak, buradan eskortlar eşliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’na geldi. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan Büyükşehir’in Efeleri, şampiyonluk kupasını burada kendilerini bekleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a verdi.ALİNUR AKTAŞ: BURSA'YI YENİDEN VOLEYBOL HEYECANI SARACAKBursa’nın Efeler Ligi hasretinin giderildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu başarıyla birlikte Bursa’yı yeniden voleybol heyecanı saracağını dile getirdi. Bu şampiyonluğun aynı zamanda gençler için seçilecek bir hedef olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, “Bursa şehir olarak birçok başarıya alışmış, kültürde, sanatta, sanayide, sporda başarıyı yakalamış bir şehir. Sportif anlamda güzel bir başarıyı daha hanemize eklemiş olduk. Play-off final etabının ilk maçından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Efeler Ligi’ni çoktan hak ettiğini ve orada olmak istediğini çok net bir şekilde ortaya koydu. 17 ay önce göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyespor’da bir dizi yapılanmalar içerisine girdik. Sportif anlamda başarıları sağlayabilmek için mali anlamda sisteminizi oturtmanız gerekiyor. 15 yıldır Bursa erkek voleyboluna hasretti. Efeler Ligi seviyesinde Bursa temsil edilmiyordu. Bu manada bir planlama yaptık. Sporcularımızın birçoğu Bursalı kardeşlerimizden oluşmakta, yine yardımcı hocamız Bursalı. İnegöl takımının Birinci Lig’e çıkmasıyla isim haklarını aldık. Bu sene dolu dolu bir sezon geçirdik” dedi.BAHADIR AKSOY: GEÇMİŞTEKİ COŞKUYU YAŞATMAK İSTİYORUZEfelerin deneyimli çalıştırıcısı Bahadır Aksoy ise “Efeler ligine çıkma başarısını gösterdik ve bunu şampiyonlukla taçlandırdık. Bursa, benim gençlik dönemimden beri önemli bir yerdi. Hatta tüm şampiyonluklar Bursa’dan geçiyordu. Bizim tüm amacımız ve hedefimiz Efeler Ligi’nde Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek ve geçmişteki o coşkuyu yeniden yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.Başkan Aktaş, daha sora şampiyon kadro ile Encümen Salonu’nda bir araya gelerek, sporcu ve teknik heyetle sohbet etti.

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