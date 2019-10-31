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Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in

İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor:  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() -  AXA Sigorta Efeler Ligi’nin Bursa derbisinde, Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı...

SPOR 30.10.2019, 22:07
Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in

İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() - 
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin Bursa derbisinde, Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti. İnegöl Belediyespor Kulübü Başkanı Rıdvan Kocaağa, İnegöl’de sezonun ilk karşılaşması olması nedeniyle hakemlere, iki takım kaptanlarına ve maçın gözlemcisi aynı zamanda MHK üyesi Sevda Güler’e karşılaşma öncesi çiçek verdi.
İlk set karşılıklı sayılarla başladı. İnegöl Belediyespor, etkili hücumlarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Alisson Sharifi ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir, rakibini yakalamayı başardı: 19-19. Son bölüme girilirken Yunus Emre’nin etkili hücumları sonrasında İnegöl Belediyespor seti 25-21 kazandı.
İkinci sete ev sahibi İnegöl Belediyespor etkili başladı ve hücum üstünlüğünü ele geçirdi. Büyükşehir’in kaçırdığı servis atışları sonrasında İnegöl Belediye teknik molayı 12-9 önde geçti. Ev sahibi ekip etkili hücumlar sonrasında 4 sayılık üstünlük (17-13) buldu. Sharifi’nin servis turunda Büyükşehir, açılan farkı eritmeyi başardı: 17-16. Allison’un hücumuyla Bursa Büyükşehir rakibini yakalamayı başardı (17-17) ve ilk kez öne geçti 17-18. İnegöl Belediyespor son bölüme 20-19 önde girdi. Karşılıklı servisler sonrasında Sharifi’nin smacıyla Büyükşehir bir kez daha öne geçti: 22-23. Leonardo’nun kaçırdığı servis sonrası 24-24’lük eşitlik geldi, Cüneyt’in ace olan servisiyle İnegöl Belediyespor 25-24 öne geçti. Sharifi’nin servisleriyle Bursa Büyükşehir seti 25-27 kazandı.
Üçüncü sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Leonardo’nun hücumları, Cansın’ın blok sayılarıyla 3-0 öne geçti. İnegöl Belediye’nin servis hataları sonrasında fark giderek açılmaya başladı: 3-9. Teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediye 7-12 önde geçti. Büyükşehir hücumlarda başarısız olunca fark erimeye başladı: 13-16. Karşılıklı blok sayılarıyla durum 14-17 oldu. Son bölüme Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-20 önde girdi. Yeşil beyazlılar üstünlüğünü sürdürdü ve seti 20-25 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete İnegöl Belediye etkili hücumlarla başladı: 4-2. Sharifi’nin hücumlarıyla fark 1 sayıya indi: 6-5 ve servislerle durum 6-7 oldu. Karşılıklı sayılar sonrasında İnegöl Belediye teknik molayı 12-11 önde geçti. İbrahim ve Hüseyin’in üst üste blokları sonrasında sayılar 13-16’ya geldi. Setin son bölümlerinde hata yapmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü setten 19-25 üstünlükle ayrıldı ve maçı 3-1 kazanmayı bildi.

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