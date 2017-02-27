Voleybolda 3 temsilcimiz gruplarındaki son maçlarına çıkıyor

İSTANBUL,() - 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcelerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve VakıfBank, gruplarındaki son maçlarına yarın çıkacaklar.

2017 CEV Şampiyonlar Ligi D grubunda yer alan Eczacıbaşı VitrA ile C grubunda mücadele eden Fenerbahçe, rakiplerini, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Eczacıbaşı VitrA, Almanya ekibi Dresdner SC ile 16.30'da, Fenerbahçe ise ST Raphael Var VB Fransa Takımı ile 19.30'da karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz VakıfBank ise D grubundaki son maçını deplasmanda, Uralochka-NTMK Ekaterinburg Rusya ile TSİ 17.00'de yapacak.

2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Programı:

16:30 | Eczacıbaşı VitrA - Dresdner SC Almanya (Burhan Felek Voleybol Salonu)

17:00 | Uralochka-NTMK Ekaterinburg Rusya - VakıfBank (DIVS Uralochka Ekaterinburg)

19:30 | Fenerbahçe - ST Raphael Var VB Fransa (Burhan Felek Voleybol Salonu)