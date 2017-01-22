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Voleybolda 12.hafta maçları oynandı

 İSTANBUL- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 12. hafta mücadeleleriyle devam edildi Alınan sonuçlar şöyle: Vestel Venus Sultanlar Ligi Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3 Efeler Ligi İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye...

Voleybolda 12.hafta maçları oynandı

 İSTANBUL- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 12. hafta mücadeleleriyle devam edildi Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3

Efeler Ligi

İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne:3-1

Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor Yüntaş: 0-3

Arkas Spor-Ziraat Bankası: 2-3

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

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