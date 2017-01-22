Voleybolda 12.hafta maçları oynandı

İSTANBUL- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 12. hafta mücadeleleriyle devam edildi Alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
Efeler Ligi
İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne:3-1
Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor Yüntaş: 0-3
Arkas Spor-Ziraat Bankası: 2-3
Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İSTANBUL- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 12. hafta mücadeleleriyle devam edildi Alınan sonuçlar şöyle: