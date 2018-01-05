Voleybolda 1. etap 2. devre maçları yarın başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nin 1. etap 2. devre maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde 2. devre ilk hafta maç programı şöyle:
EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Kula)
7 Ocak Pazar:
14.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
9 Ocak Salı:
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
7 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
14.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
15.00 İlkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
19.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)
İSTANBUL /