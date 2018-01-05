Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Voleybolda 1. etap 2. devre maçları yarın başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nin 1. etap 2. devre maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Liglerde 2. devre ilk hafta maç programı şöyle: EFELER LİGİ Yarın: 14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik...

Voleybolda 1. etap 2. devre maçları yarın başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nin 1. etap 2. devre maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde 2. devre ilk hafta maç programı şöyle:
EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Kula)
7 Ocak Pazar:
14.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
9 Ocak Salı:
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
7 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
14.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
15.00 İlkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
19.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)

İSTANBUL /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan