Voleybol Festivalı Bursa'da start aldı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu’nun bu yıl ikincisini Bursa’da düzenlediği, alt yapı Türkiye Şampiyonası finalleri bugün Buttim’deki Bilim ve Teknoloji Merkezi Salonları’nda verilen start ile başladı.Bilim ve Teknoloji Merkezi fuar alanına kurulan 8 ayrı sahada yapılan küçük kızlar ve erkekler, genç bayanlar ve erkekler müsabakaları ise Nilüfer Belediyesi, İnegöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çekirge salonlarında yapılan karşılaşmalar ile başladı.Saat 12.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanvekili İlhan Satık’ın katıldığı törenle resmen startı verildi.Türkiye Valeybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açış konuşmasında 1 ay sürecek etkinlikte 256 takım ve 5 bin sporcunun Bursa’da oynayacağını belirterek, “Türkiye’nin doğusundan, batısından her ilinden çocuklar burada mücadele edecek. Bursa’nın bir spor şehri olduğunu bugün bir kez daha tanıklık ettik” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe isi her yıl Bursa’da 240 bin gence spor yaptırdıklarını belirtirken, “1 ay boyunca örnek bir ev sahipliği yapacağız. Turnuvada mücadele verecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.Vali Yardımcısı Ergün Güngör ise, Bursa’da her yıl yaklaşık 300 bin gence spor yaptırdıklarını, lisanslı sporcu sayısının ise 43 bini aştığına dikkat çekti.Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe erkeklerde İstanbul Okyanus Koleji ile Adıyaman Atcı Gençlik arasındaki maçın başlama düdüğünü çalarken, ilk servisi ise vali yardımcısı Ergün Güngör attı.Daha sonra Muş Lalezar takımı, Recep Altepe’ye arkasında ismi yazılı olan kulüplerinin formasını hediye etti.

