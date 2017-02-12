Voleybol'da toplu sonuçlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde toplam 3 maç yapıldı
İSTANBUL- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta tamamlanırken, Efeler Ligi'nde 15. hafta mücadelesine 2 maçla devam edildi.
Efeler Ligi'nde haftanın son karşılaşması yarın Afyon Belediyesi Yüntaş ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Efeler Ligi
Maliye Piyango-Şanlıurfa Memleketspor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 1-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi
VakıfBank-Sarıyer Belediyespor: 3-0