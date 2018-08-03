Voleybol, basketbol ve atletizmin kalbi Glorıa Sports Arena'da atacak

Namık KEMAL KILINÇ, Serik () - Antalya Belek'te yer alan, yaklaşık 50'den fazla branşta spor yapma imkanı sağlayan ve sporun Türkiye'deki en donanımlı adresi olan Gloria Sports Arena (GSA), yeni bir organizasyona daha imza atıyor. GSA, önümüzdeki Ağustos ve Eylül aylarında uluslararası voleybol, basketbol ve atletizm turnuvalarına ev sahipliği yapacak.

Tüm takımlar için voleybolda en ciddi hazırlık turnuvalarından biri olarak kabul edilen Gloria Cup 2018 kapsamında 2018 FIVB Dünya Şampiyonası hazırlık döneminde en güçlü turnuvalardan birisi olarak Uluslararası Bayan Voleybol Turnuvası 23-25 Ağustos'ta; Euroleague, Euro Cup ve FIBA Champions League takımları için sezon öncesi en önemli dönem olan Uluslararası Erkek Basketbol Turnuvası ise 12-16 Eylül tarihleri arasında GSA'da düzenlenecek.

GSA, bunların dışında "Gloria Cup Athletics" organizasyonu kapsamında 11 Eylül tarihinde uluslararası boyutta gerçekleştirilecek olan Avrupa'da sezonun son atletizm yarışına da sahne olacak.

BİRBİRİNDEN İDDİALI TAKIMLAR GELİYOR

Uluslararası Bayan Voleybol Turnuvası, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Rusya, İtalya ve Azerbaycan olmak üzere 2018 FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam eden 4 milli takımın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Uluslararası Erkek Basketbol Turnuvası ise, aralarında Türkiye'den Euroleague temsilcisi Anadolu Efes, FIBA Championleague temsilcisi Banvit Bandırma ve Euro Cup temsilcisi Tofaş Bursa'nın da yer alacağı; Euroleague temsilcileri Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'dan Zalgiris Kaunas ve Euro Cup'ın Fransız temsilcisi AS Monaco takımlarının katılımı ile düzenlenecek.

ATLETİZMDE DE ÜNLÜ İSİMLER GSA'DA YARIŞACAK

Öte yandan 11 Eylül'de gerçekleştirilecek "Gloria Cup Athletics" organizasyonu kapsamında 10 disiplinde, 50 yabancı ve 30 yerli atlet olarak toplamda 80 atlet yarışacak.

Geçtiğimiz yıllarda olimpiyatlarda ve dünya ile Avrupa şampiyonalarında madalya almış ve 2018 Berlin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak birçok ünlü atletin yer alacağı yarışlarda, her disiplinde ise 8 sporcu mücadele edecek. Yarışlar erkeklerde çekiç atma, üç adım atlama ile 200 metre, 400 metre ve 400 metre engelli koşu; kadınlarda ise yüksek atlama, cirit atma, 200 metre ve 100 metre engelli ile 400 metre engelli koşu branşlarında gerçekleştirilecek. Her branşın sonucunda birinciye 500 Euro, ikinciye 300 Euro, üçüncüye de 200 Euro olmak üzere, toplamda 10 branşta 10.000 Euro tutarında para ödülü verilecek.

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