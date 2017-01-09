Voleybol Avrupa Kupaları'nda Türk haftası

İSTANBUL, () - VOLEYBOLDA Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı mücadele edecek.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, 2. hafta maçları oynanacak. D Grubu'nda iki Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank karşı karşıya gelecek. C Grubu'ndaki Fenerbahçe ise sahasında Azerbaycan'dan Azerrail Bakü'yü konuk edecek. Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, 16'lı final ilk maçında İsviçre'den VFM Franches-Montagnes takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Kadınlar Challenge Kupası'nda ise 16'lı final rövanş maçları yapılacak. Çanakkale Belediyespor Bulgaristan'da Levski Sofya, Bursa Büyükşehir Belediyespor da sahasında Romanya ekibi Stiinta Bacau karşısında tur arayacak. Bu turda yapılan ilk maçlarda Çanakkale Belediyespor 3-0, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 3-1 galip gelmişti.

Program şöyle:

Yarın:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)

16.00 Levski Sofya-Çanakkale Belediyespor (Sofya)

11 Ocak Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Azerrail Bakü (Burhan Felek

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Stiinta Bacau (Cengiz Göllü)

12 Ocak Perşembe:

22.00 VFM Franches-Montagnes-Galatasaray (Rossemasion)