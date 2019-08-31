Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali heyecanı

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, espor tutkunlarını Riot Games Espor Sahnesi'nde buluşturdu. 1 milyondan fazla izleyicinin ekranlardan takip ettiği final büyük heyecana sahne oldu.Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti. Büyük Final günü Riot Games Espor Sahnesi binden fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, sahnenin yanında kurulan festival alanı da sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Tüm gün devam eden aktivitelerle Büyük Final heyecanını doyasıya yaşayan ziyaretçiler, festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleriyle bir araya geldi. Ayrıca YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyici de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu.Etkinlikte açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Gerçekten keyifli bir etkinlik oldu. Bütün espor severleri bir araya getiren bir etkinlik oldu. Böyle bir güzel bir etkinliğe tanıklık ettiğimiz için çok mutluyuz. Her geçen gün büyüyen bir alandan bahsediyoruz. Ülkemizin espor alanında gelişimi, bizler için mutluluk kaynağı. Artık milyarlarca doların konuşulduğu bir alandan bahsediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ile röportaj

- Karşılaşmalardan detaylar

- Etkinliklerden görüntüler

- Oyuncuların maç esnasındaki görüntüleri

- Etkinliği izlemeye gelenlerle röportajlar