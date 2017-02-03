Vodafone Arena,Avrupa Ligi 2019 finali ve Süper Kupa finali için evsahipliğine aday

İstanbul-, UEFA, Vodafone Arena Stadı'nın UEFA Avrupa Ligi 2019 finali ve Süper Kupa finali için aday olduğunu duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Beşiktaş Yönetimi ile görüşerek ve evrakları toplayarak 2018-2019 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi.

UEFA İcra Komitesi, 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak başvuruların sonuçlarını Eylül 2017'de açıklayacak.

Diğer aday şehir ve statlar şöyle:

Bakü - Olimpic Stadium

Tiflis - Dinamo Arena

Frankfurt - Frankfurt Stadion

Stuttgart - Arena Stuttgart

Glasgow - Hampden Park

Sevilla - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan