Vodafone Arena'ya büyük onur

2016 yılında yapılan statlar arasında Dünyanın en iyi 2'inci stadyumu seçildi

İSTANBUL- StadiumDB.com tarafından yapılan ve 2016 yılında yapılan stadyumlar arasından seçilen yarışmada Beşiktaş Vodafone Arena Dünyanın en iyi 2'inci stadyumu seçildi.

Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından oluşan jüri tarafından bu büyük ödüle seçilen Beşiktaş Vodafone Arena ,sadece mimari açıdan değil görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon açısından bu ödüle layık görüldü.

Böylece Vodafone Arena'nın dünyaca ünlü konumu ve modern tesisi tescillenmiş oldu.

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