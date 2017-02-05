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Vodafone Arena karıştı

 Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turunun devre arasında ortalık karıştı. Tosic'in kırmızı kart görmesinden sonra gerilen ortam ilk yarının bitiş düdüğü ile doruğa çıktı. Fenerbahçeli...

Vodafone Arena karıştı

 Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turunun devre arasında ortalık karıştı.

Tosic'in kırmızı kart görmesinden sonra gerilen ortam ilk yarının bitiş düdüğü ile doruğa çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular Kjaer ve Volkan ile tartışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Tamer Tuna'nın sinirli hareketleri olaylara damga vurdu.

Kjaer'e fiziksel temasta bulunan Güneş, tartışmalar arasında yardımcısı Tamer Tuna'yı da iterken, olayların soyunma odası koridorlarında da devam ettiği ve iki takım arasında çok gergin anların yaşandığı öğrenildi.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -

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