Vodafone Arena'da yengilgisiz Beşiktaş kupa derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek

ALİ DANAŞ, İSTANBUL- Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın akşam Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık tarafından yönetilecek maç saat 20:30'da başlayacak ve galip gelen takım çeyrek finale adını yazdıracak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KUPADA DA AYNI 11

Kupa maçlarının grup aşamasında yedek futbolcular ile altyapı oyuncularına şans veren teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında ise as kadroyu sahaya sürecek. İlk yarıda her maçta faklı kadrolarla oynamayı tercih eden Güneş, ikinci yarıdaki 3 lig maçında bu alışkanlığını bozdu ve aynı kadroları sahaya sürdü.

Fenerbahçe maçında da herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adamın Fabricio -Gökhan Gönül - Marcelo - Tosic - Adriano -Atiba - Oğuzhan - Quaresma -Talisca - Ryan Babel ve Cenk Tosun ilk onbiri ile sahaya çıkması bekleniyor.

Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçına dair yapacağı tek değişiklik Talisca ve Tolgay tercihi olabilir.Oyunun hücum yönünde çok iyi olmasına rağmen savunma yapmayı sevmeyen Talisca'nın yerine orta sahada pres yapma özelliği bulunan Tolgay Arslan'ın ilk obirde oynaması az da olsa ihtimal dahilinde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN HÜCUM GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş Fenerbahçe karşısında hücum hattına fazlasıyla güveniyor.

Talisca'nın uzun süren sakatlığını atlatıp takıma dönmesi, sol açık için alınan Ryan Babel'in kısa sürede sağladığı uyum, Oğuzha'nın eski yerine yani Atiba'nın yanına geçmesi son üç maçta ortaya seyri güzel ve skoru yüksek bir oyun konulmasında etkili oldu.Talisca -Quaresma -Ryan Babel ve Cenk Tosun'a orta sahadan Oğuzhan'ın verdiği destek ile geçen sezonki futbolunu oynamaya başlayan Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da bu beşlinin maçı koparacağına inanıyor.

Beşiktaş Osmanlıspor'u 2-0 , A.Alanyaspor'u 4-1 ve son olarak A.Konyaspor'u 5-1 ile geçerken atılan 11 golün 10'unda bu beşlinin imzası vardı.Özellikle Cenk Tosun 3 maçta 5 gol, Ricardo Quaresma da 1 gol 4 asist ile yıldızlaşırken Babel 2 gol 1 asist, Talisca ve Oğuzhan 1 gol 1 asist ile formda olduklarını gösterdi.

SAVUNMADA SIKINTI YOK

Fenerbahçe maçı için hücum hattına oldukça güvenen Siyah Beyazlılar savunmada da sıkıntı çekmiyor.

Gökhan Gönül - Marcelo -Tosic e Adriano'dan oluşan geri dörtlü bu sezon savunmada güven verirken 15 gol ile ligin en az gol yiyen 2. takımı konumdalar.Kaleci Fabricio ile de iyi bir uyum yakalayan Beşiktaş savunması Fenerbahçe maçında da gol yememeye çalışacak.Sadece bununla kalmayacak savunma oyuncularından duran toplarda gol aramalarını da isteyen Güneş, Gökhan Gönül ve Adriano'yu da özel olarak uyardı.İki bekten sadece birinin ataklara katılmasını isteyen tecrübeli hoca,iki bekten birinin sürekli olarak savunmada kalmasını ve Tosic ile Marcelo'ya yardımcı olmasını istedi.

VODAFONE ARENA'DA YENİLMİYOR

Türkiye Kupası'nda 34 yıldır Fenerbahçe'ye geçit vermeyen Beşiktaş, Vodafone Arena'da resmi maçlarda yakaladığı yenilmemezlik serisine de güveniyor. Vodafone Arena'da seyircisinin desteğini de arkasına alarak müthiş bir atmosfer yaratan Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da açtığı statta lig, kupa ve Avrupa olmak üzere oynadığı 18 resmi karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da 3 maç oynayan Siyah Beyazlılar 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'YE ŞANS TANIMIYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe toplamda 341 kez karşılaşırken, Türkiye Kupasında 20. kez birbirlerini elemek için mücadele edecek.

Genel istatistiklerde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı 129 - 123 galibiyet üstünlüğü bulunurken aynı durum Türkiye Kupasında tam tersine dönmüş durumda.

1962-1963 sezonunda oynanmaya başlayan Türkiye Kupasında bugüne kadar 19 karşılaşma yapan iki takımdan Beşiktaş'ın galibiyetlerde 11-3 üstünlüğü bulunurken 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Beşiktaş 19 mücadelede 31 gol atarken Fenerbahçe ise 18 gol attı.( 4 Mayıs 1983 yılında oynanan ve 1-1 biten maçta Beşiktaş sarı kart cezalısı oyuncu oynattığı için verilen hükmen 3-0 kararı değerlendirilmemiş ve maçın normal skoru değerlendirilmiştir)

Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı 34 yıldır kupada yeniligi yüzü görmezken bu süre zarfında 3 kez finalde rakibini yenip kupanın sahibi oldu.Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupasında son kez 2009 yılında finalde karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu finali 4-2 kazanan Siyah Beyazlılar kupanın bir kez daha sahibi oldu.