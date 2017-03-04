Vodafone Arena'da 50'nci golü kaydeden Cenk Tosun'a ödül vedildi

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ın Vodafone Arena'da hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı 50. gol, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında Cenk Tosun'dan geldi. Başarılı futbolcuya ödülünü, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi. 50. gol için özel olarak tasarlanan ödül heykelciğinin bir örneği Beşiktaş Müzesi'nde de sergilenecek.



Törende konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Beşiktaş ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Bugün de Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki resmi maçlarda attığı 50. golün sevincini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olarak, başta 50. golün sahibi Cenk Tosun olmak üzere bizlere bu sevinci yaşatan takımımızı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyoruz."



Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, şu şekilde konuştu: "Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. Şimdi Vodafone Arena'daki ikinci sezonda adım adım ikinci şampiyonluğumuza doğru yol almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu muhteşem statta bizlere 50. gol sevincini yaşatmak da, unutulmaz gollerin adamı Cenk Tosun'a çok yakıştı. Cenk başta olmak üzere bizleri zaferden zafere taşıyan tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Vodafone'a da her zaman olduğu gibi bu özel anda da yanımızda olduğu için teşekkür ediyor ve nice 50 golleri birlikte kutlamayı diliyorum."



MÜZEDE SERGİLENECEK



Vodafone Arena'daki 50. golün atıldığı pozisyona uygun olarak hazırlanan ödül heykelciğinin bir örneği, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.

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