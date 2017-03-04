Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Vodafone Arena'da 50'nci golü kaydeden Cenk Tosun'a ödül vedildi

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ın Vodafone Arena'da hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı 50. gol, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında Cenk Tosun'dan geldi. Başarılı futbolcuya ödülünü, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi...

Vodafone Arena'da 50'nci golü kaydeden Cenk Tosun'a ödül vedildi

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ın Vodafone Arena'da hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı 50. gol, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında Cenk Tosun'dan geldi. Başarılı futbolcuya ödülünü, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi. 50. gol için özel olarak tasarlanan ödül heykelciğinin bir örneği Beşiktaş Müzesi'nde de sergilenecek.



Törende konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Beşiktaş ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Bugün de Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki resmi maçlarda attığı 50. golün sevincini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olarak, başta 50. golün sahibi Cenk Tosun olmak üzere bizlere bu sevinci yaşatan takımımızı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyoruz."



Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, şu şekilde konuştu: "Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. Şimdi Vodafone Arena'daki ikinci sezonda adım adım ikinci şampiyonluğumuza doğru yol almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu muhteşem statta bizlere 50. gol sevincini yaşatmak da, unutulmaz gollerin adamı Cenk Tosun'a çok yakıştı. Cenk başta olmak üzere bizleri zaferden zafere taşıyan tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Vodafone'a da her zaman olduğu gibi bu özel anda da yanımızda olduğu için teşekkür ediyor ve nice 50 golleri birlikte kutlamayı diliyorum."



MÜZEDE SERGİLENECEK



Vodafone Arena'daki 50. golün atıldığı pozisyona uygun olarak hazırlanan ödül heykelciğinin bir örneği, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.