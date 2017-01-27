Vitor Pereira galibiyet ile başladı

İSTANBUL- Fenrebahçe'nin eski teknik patronu Portekizli Vitor Pereira yeni takımı 1860 Münih ile çıktığı ilk maçı kazandı. Bundelisga 2'de mücadele eden 1860 Münih'in teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta kendi sahasında Greuther Fürth'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın gollerini Fürth adına 13.dakikada Serdar Dursun atarken 1860 Münih'in gollerini 43.dakikada penaltıdan Ivica Olic ve 86.dakikada Michael Liendl kaydetti.