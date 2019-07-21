Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Victoria Zeynep Güneş olimpiyat barajını geçti

ANKARA () - Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.  Güney Kore’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta...

Victoria Zeynep Güneş olimpiyat barajını geçti

ANKARA () - Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti. 
Güney Kore’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.40'lık derecesi ile sabah yarışını 2 salise geliştirerek Olimpiyat A Barajı'nı geçti. Milli yüzücü bu sonuçla Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi oldu.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş’i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş’i kutluyorum.  Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran Milli Sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

(FOTOĞRAFLI) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.