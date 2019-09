Victor Ruiz'den taraftara mesaj..!

Victor Ruiz: "Taraftarlarımız bize destek versinler. Çünkü; en çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. İhtiyacımız olan esas güç onların desteği ve bu sağlandığında biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sezon çıkaracağız" dedi.Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Victor Ruiz, siyah-beyazlı kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Takımda öncelikli hedefin, takımın gol yememesini sağlamak olduğunu vurgulayan Ruiz, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki, ilk başta ben bir defans futbolcusuyum. Takımın gol yememesinden sorumlu bir mevkide görev yapıyorum. Önceliklerim, bireysel savunma ve takım savunmasında üzerime düşenleri en iyi biçimde yerine getirmek" ifadelerini kullandı."HİÇBİR OYUNCUNUN DİĞERİNDEN FARKI YOK"Takımdaki her oyuncunun eşit olduğunu ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "İspanya'da çok maç oynadım. Bu sebeple oldukça tecrübe sahibiyim ama yeni bir ülkeye ve yeni bir lige geldim. Takım arkadaşlarım gibi ben de takımın bir oyuncusuyum ve hiçbirimizin diğerimizden farkı yok" şeklinde konuştu."ŞUANDA ÇOK DAHA TECRÜBELİYİM"Geçmiş yıllarda oynadığı takımlarda tecrübe kazandığını söyleyen Ruiz, "Napoli'ye gittiğimde çok gençtim. Bugün ile o zamanı kıyasladığımda hem saha içerisindeki futbolcu hem de saha dışındaki insan olarak, çok daha dolu ve tecrübeliyim. Bence bir futbolcu çok genç bir yaşta kendi ülkesinden ayrılmamalı. Biraz beklemesi lazım. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde olgunluk sahada ve sokakta hep avantajınız oluyor" dedi."BEŞİKTAŞ'A GELMEDEN JOSE SOSA İLE KONUŞTUM"Beşiktaş'ta transfer sürecinde siyah-beyazlı formayı daha önce giyen Jose Sosa'dan bilgiler aldığını belirten Victor Ruiz, "Beşiktaş'ta oynamış olan İspanyollar ile tanışıklığım olmadığı için konuşma fırsatım olmadı ama Beşiktaş'ta oynamış başka bir futbolcu ile konuştum. Jose Sosa... Takım ve kulüp hakkında konuştuk, gerekli olan bilgilerin hepsini verdi, çok iyi bahsetti" diye konuştu."FUTBOL HER YERDE FARKLI OYNANIYOR"Futbolun her ülkede farklı yapıda oynandığını ifade eden tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu: "Sadece Türkiye ve İspanya arasında farklar yok. Baktığınızda büyük liglerde dahil olmak üzere dünyanın her yerinde futbol farklı oynanıyor. Her ligin kendi yapısına uygun bir karakteri, özellikleri var."