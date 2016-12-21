Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devre sona erdi

İSTANBUL- 2016 - 2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde, ilk devre karşılaşmaları, bugün (21 Aralık 2016 Çarşamba) oynanan maçlarla sona erdi. İlk devrenin lideri ise VakıfBank oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devre, Kupa Voley karşılaşmaları sonrasında başlayacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde on birinci haftada oynanan karşılaşmaların toplu sonuçlar şu şekilde:
20 Aralık 2016 Salı
Beşiktaş 0 - 3 Eczacıbaşı VitrA (17-25, 13-25, 21-25)
21 Aralık 2016 Çarşamba
Bursa B.Şehir Bld. 0 - 3 VakıfBank (21/25, 20/25, 14/25)
Galatasaray 3 - 1 Halkbank (25/18, 25/15, 18/25, 25/15)
Seramiksan 3 - 2 Çanakkale Bld. (25/18, 23/25, 24/26, 25/21, 15-10)
Nilüfer Bld. 0 - 3 Fenerbahçe (13/25, 18/25, 19/25)
Sarıyer Bld. 3 - 1 İdmanocağı (25/20, 21/25, 27/25, 25-21)
İSTANBUL- 2016 - 2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde, ilk devre karşılaşmaları, bugün (21 Aralık 2016 Çarşamba) oynanan maçlarla sona erdi. İlk devrenin lideri ise VakıfBank oldu.