Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde günün sonuçları

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta, bugün oynanan beş karşılaşmayla başladı.
17. Hafta, yarın GS Park Voleybol Salonu'nda, saat 13.00'te başlayacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek.
Günün sonuçları şöyle;
Çanakkale Bld. - Fenerbahçe: 2 - 3 (20-25, 25-20, 19-25, 25-22, 14-16)
Halkbank - İdmanocağı: 3 - 1 (25-20, 25-27, 28-26, 25-23)
Vakıfbank - Eczacıbaşı: 3 - 0 (25-13, 25-20, 25-23)
Seramiksan - Sarıyer Bld.: 3 - 1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-15)
Bursa B. Şehir Bld. - Nilüfer Bld.: 3 - 1 (25-21, 15-25, 25-22, 25-19)
YARIN
13:00 Galatasaray - Beşiktaş (GS Park Voleybol Salonu)
İSTANBUL /