Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde günün sonuçları

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. hafta, bugün oynanan beş karşılaşmayla başladı.
14. hafta, yarın Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda, Nilüfer Bld.-VakıfBank karşılaşmasıyla sona erecek.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle;
Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 2-3 (21-25, 25-18, 20-25, 25-23, 14-16)
İdmanocağı - Bursa B.Şehir Bld.: 3-1 (26-24, 11-25, 26-24, 25-23)
Beşiktaş - Çanakkale Bld.: 1-3 (25-19, 20-25, 18-25, 20-25)
Seramiksan - Galatasaray: 0-3 (20-25, 20-25, 18-25)
Sarıyer Bld. - Halkbank: 1-3 (25-15, 20-25, 13-25, 25-27)
YARIN
13.00 Nilüfer Bld. - VakıfBank (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
İSTANBUL /