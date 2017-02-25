Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları, bugün oynanan üç karşılaşmayla başladı. 18. haftaya yarın üç karşılaşma ile devam edilecek.
Günün sonuçları şöyle;
İdmanocağı - VakıfBank: 0 - 3 (24-26, 15-25, 21-25)
Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray: 3 - 1 (18-25, 25-19, 25-21, 25-16)
Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld.: 3 - 0 (25-22, 25-22, 25-14)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarınki programı şöyle;
13:00 Fenerbahçe - Halkbank (Metro Enerji Spor Salonu)
14:00 Beşiktaş - Seramiksan (Akatlar Spor Salonu)
15:30 Çanakkale Bld. - Bursa B. Şehir Bld. (Anafartalar Spor Salonu)
İSTANBUL /