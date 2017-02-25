Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları, bugün oynanan üç karşılaşmayla başladı. 18. haftaya yarın üç karşılaşma ile devam edilecek. Günün sonuçları şöyle; İdmanocağı - VakıfBank: 0 - 3 (24-26, 15-25, 21-25) Eczacıbaşı...

25 Şubat 2017 Cumartesi 19:55