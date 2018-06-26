Verdasco, Antalya Açık'a veda etti

ANTALYA,()

Antalya Açık'ta turnuvanın 3 numarası İspanyol Fernando Verdasco, dünya 103 numarası Çek Jiri Vesely'e 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy'nin ortaklaşa düzenlediği THY Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 33 numarası Verdasco, favori olduğu maçta Çek rakibi Vesely'e kaybederek turnuvadan elendi. Geçen sene Antalya Açık'ta çeyrek final oynayan Verdasco'yu elemeyi başaran Vesely, çeyrek finalde Gürcü raket Nikoloz Basilashvili ile eşleşti.

CEM İLKEL'DEN VEDA

Günün bir diğer tekler maçında Cem İlkel, dünya 95 numarası Rumen raket Marius Copil karşısında 1 saat 13 dakika süren maçta 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybetti.

Cem İlkel ilk turda elenirken, Copil ikinci turda turnuva 2 numarası Bosnalı Damir Dzumhur ile eşleşti.

Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Cem, "Çim sezonunda fazla maç yapmadım. Favori zeminim her zaman sert zemindi. Yıl sonuna kadar ilk 200'e girerek seneye daha fazla çim maçı oynamayı hedefliyorum" dedi.

Havanın kararması sebebiyle dünden bugüne sarkan maçta ise turnuva 5 numarası Robin Haase, Rus raket Youzhny'i iki saat 34 dakika süren maçta 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek, ikinci turda Guillermo Garcia Lopez ile eşleşti.

Öte yandan Tuna Altuna, Rus partneri Konstantin Kravchuk ile karşılaştığı Andres Molteni (Arjantin) / Hans Podlipnik-Castillo (Şili) çiftine 58 dakika sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti. Aynı kategoride Alaaddin Karagöz Kortu'nda mücadele eden Koray Kırcı / Ergi Kırkın birlikteliği ise tecrübeli rakipleri Guillermo Garcia Lopez (İspanya) / Joao Sousa (Portekiz) tandemi karşısında 1 saat 7 dakikalık mücadelenin ardından 6-3 ve 6-4 ile 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Günün diğer tekler maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mirza Basic (Bosna Hersek) - Paolo Lorenzi (İtalya): 6-3, 6-3

Marius Copil (Romanya)- Cem İlkel: 6-4, 7-6

Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) - Dusan Lajovic (Sırbistan): 6-4, 2-6, 7-5

Jiri Vesely (Çekya) - Fernando Verdasco (İspanya): 6-3, 7-5

Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) - Dusan Lajovic (Sırbistan): 6-4, 2-6, 7-5

Çiftler kategorisinde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Max Mirnyi (Belarus) / Philipp Oswald (Avusturya) - Federico Delbonis (Arjantin) / Miguel Angel Reyes-Varela (Meksika): 7-6, 7-5

Radu Albot (Makedonya) / Guido Pella (Arjantin) - Antonio Sancic (Hırvatistan) / Andrei Vasilevski (Belarus): 7-6, 2-6, 10-8

Turnuvaya 27 Haziran Çarşamba günü 6'sı tekler, 4'ü çiftler olmak üzere toplam 10 maçla devam edilecek.

MONFILS DJ'LİK YAPTI

Bu arada Antalya Açık tenis maçlarıyla devam ederken, eğlenceli anlara da sahne oluyor. Dünyaca ünlü tenisçiler Kaya Palazzo Resort Belek tesislerinde gerçekleşen Turkish Airlines Antalya Open ATP turnuvasında eğlencenin tadını çıkarıyor.

Dünyaca ünlü tenisçiler ve ATP yetkilileri için dün gece düzenlenen Players Party'de birbirinden renkli ve eğlence dolu görüntüler ile objektiflere yansıdı.

Türkiye'nin önemli orkestralarından Enbe'nin şefi Behzat Gerçeker ve ünlü DJ Burak Yeter de partiye katılırken dünya 48 numarası Gael Monfils de onlara eşlik etti ve bu ikili ile birlikte DJ kabinine geçti. Gece boyunca Behzat Gerçeker, Gael Monfils ve DJ Burak Yeter'in hazırladıkları mix set'ler ile keyifli anlar yaşandı.

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