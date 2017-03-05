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Vehbi Emre ve Hamit Kaplan turnuvasında şampiyon Türkiye

 Olimpiyattan sonra şampiyonlar ilk defa kozlarını paylaştı. İZTANBUL- Güreşte dünyanın en iyi 8 takımının şampiyonlarının ter döktüğü turnuvada şampiyon Türkiye oldu. Yapılan müsabakalar sonunda 130 kiloda Olimpiyat ikincimiz...

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan turnuvasında şampiyon Türkiye

 Olimpiyattan sonra şampiyonlar ilk defa kozlarını paylaştı.

İZTANBUL- Güreşte dünyanın en iyi 8 takımının şampiyonlarının ter döktüğü turnuvada şampiyon Türkiye oldu. Yapılan müsabakalar sonunda 130 kiloda Olimpiyat ikincimiz Rıza Kayaalp'i yenebilen çıkmazken 66 kiloda Atakan Yüksel, 75 kiloda Fatih Cengiz ve 85 kiloda Metehan Başar sıkletlerinin şampiyonu oldu.

Uluslararası 35. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası sona erdi. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda 66, 75, 85 ve 130 kilolarda 2. gün yapılan müsabakalarla tamamlandı. Kıran kırana geçen güreşlerde Türk sporcular rakiplerini bir bir yenerek takım halinde şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLAR

Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda şampiyon sporcular ve sıkletleri şöyle:

66 kg

1. Atakan Yüksel (TUR)

2. Soslan Daurov (BLR)

3. Abdussamet Günal (TUR)

3. Nurbek Ganiev (KGZ)

75 kg

1. Fatih Cengiz (TUR)

2. Serkan Akkoyun (TUR)

3. Mindia Tsulukidze (GEO)

3. Hasan Aliyev (AZE)

85 kg

1. Metehan Başar (TUR)

2. İslam Abbasov (AZE)

3. Mate Sapadze (GEO)

3. Nikolay Byrakov (BUL)

130 kg

1. Rıza Kayaalp (TUR)

2. Müminjon Abdullaev (UZB)

3. Osman Yıldırım (TUR)

3. Beka Kandelaki (GEO)

Takım Şampiyonları

1-Türkiye

2-Gürcistan

3-Azerbaycan

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