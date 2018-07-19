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Vehbi Emre - Hamit Kaplan Greko-Romen Güreş Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,() Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 22-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya şampiyonası öncesinde İstanbul'da  36. Vehbi Emre &Hamit Kaplan Greko-Romen Güreş Şampiyonası İstanbul Bağcılar Spor Salonunda...

Vehbi Emre - Hamit Kaplan Greko-Romen Güreş Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,()

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 22-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya şampiyonası öncesinde İstanbul'da  36. Vehbi Emre &Hamit Kaplan Greko-Romen Güreş Şampiyonası İstanbul Bağcılar Spor Salonunda yarın sabah başlayacak. 15 ülkeden yaklaşık 180 sporcunun mücadele edeceği turnuva Pazar günü yapılacak olan finallerle sona erecek.
Türkiye Grekoromen Milli takımı, Teknik direktörü Salih Bora yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada Dünya şampiyonası öncesinde en önemli sınavlardan birinin Vehbi Emre-Hamit Kaplan güreş turnuvası olduğunu belirterek "Son Avrupa şampiyonasının ardından şimdi de Dünya şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu turnuva güreşçilerimizin son durumlarını görme adına bizim içinde büyük önem taşıyor. Amacımız geniş bir kadro kurmak. O yüzden bu tip turnuvalar büyük önem taşıyor" dedi.
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN: "BİR HAFTADA İKİ ÖNEMLİ TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"
Katlımın oldukça fazla olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın, "Bir haftada iki önemli turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Yarından itibaren Vehbi Emre-Hamit Kaplan Greko-Romen Güreş Turnuvası başlıyor. Önümüzdeki hafta ise Yaşar Doğu serbest ve kadınlar güreş şampiyonası var. Her iki turnuvaya da katılım bir hayli fazla. Aslına bakılırsa bu iki turnuvayla mini bir dünya şampiyonasını organize ediyoruz diyebiliriz. Gelen güreşçiler dünya çapında dereceye girmiş olan isimler. Tüm katılımcılar Dünya kupası öncesinde takımlarının son durumlarını görme şansını elde edecekler. Ben bütün katılımcı ülkelere, sporcu, antrenör ve görevlilere başarılar diliyor, Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum" şeklinde konuştu. 
 

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