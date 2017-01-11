Vefat eden TSYD Genel Sekreteri Yener'in cenazesi cuma günü kalkacak

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener'in cenaze programı belli oldu.
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener'in cenazesi cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu'daki aile kabristanında toprağa verilecek. Yener için saat 14.00'de ise TSYD Levent Tesisleri'nde tören düzenlenecek.
İSTANBUL,() - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener'in cenaze programı belli oldu.