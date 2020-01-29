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Vedat Muriç: Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum

SPOR 29.01.2020, 18:16
Vedat Muriç: Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, "Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vedat Muriç, "Takım iyi oldukça biz de iyi oluyoruz. Çok yoğun bir antrenman tempomuz oluyor. Elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzde önemli bir maç var. Diğer maçlardan farkı yok. Yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Bütün rakiplere saygımız var. Derbi maçları da olsa normal maç olarak bakıyoruz. Psikolojimizi maçın stresine yorarsak sahaya istediğimizi yansıtamayacağımız için her maç gibi hazırlanıyoruz. Gereken her şeyi yapıyoruz. İnşallah maça kadar sağlık sorunu da yaşamazsak oradan olumlu ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
"KADIKÖY'DE GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANSI DEPLASMANDA DA GÖSTERMELİYİZ"
Kadıköy'de sergiledikleri performansı deplasman maçlarına da yansıtmak istediklerini belirten Muriç, "İç sahadaki maçlarımızda hiçbir tedirginliğim olmuyor. Taraftarlarımızdan aldığımız destekle inanılmaz işler yapıyoruz. Olumsuz hiçbir hareketimiz yok. Kadıköy'de gösterdiğimiz performansı deplasman maçlarımıza da yansıtmak istiyoruz. Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP, HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİR"
Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Vedat Muriç, "Etkilemiyor. Çünkü biz saha içine odaklıyız. Biz işimizi saha içinde yapıyoruz. Bazen çok olumsuz şeyler yaratılmaya çalışılıyor. Genelde bu olumsuzluklar bizim üzerimizden yapılıyor. Fenerbahçe büyük bir camia, büyük bir kulüp. Her şeyin üstesinden geldiği gibi bunların da üstesinden gelir. Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz. Alacağımız galibiyetlerle, atacağımız gollerle cevabın çok daha fazlasını veririz" şeklinde konuştu.
"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Kendisine gol hedefi koymadığını belirten Kosovalı golcü, "Gol hedefi koymuyorum. Hedefe ulaştıktan sonra rahatlarım diye korkuyorum. Takıma sadece gol değil; her anlamda katkı sağlamak için uğraşıyorum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Performansım yeterli mi? Açıkçası daha fazlasını yapabilirdim diye düşünüyorum. Eğer skora bakarsak çok fazla pozisyon kaçırdığımı söyleyebilirdim. Daha fazlasını değerlendirseydim belki skor anlamında daha farklı olabilirdi ama sadece gol açısından değil; takıma katkı anlamında da yardım etmek istiyorum. Önemli olan şampiyonluk. Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım" değerlendirmesinde bulundu.
"BU FORMAYI ÜZERİMDE TAŞIYORSAM DAHA FAZLASINI YAPMAK ZORUNDAYIM"
Antrenmanlardan sonra da bireysel çalışmalarına devam ettiği vurgulayan Muriç, "Genelde maçlarda kaçırdığım pozisyonlar için tasarlıyorum. O pozisyonun 30-40 kere tekrarını yapıp kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Sahada daha farklı oluyor ama o pozisyonları birebir olmasa bile tekrarlamaya çalışıyorum. Sağ olsun yardımcı hocalarımız da hep soruyorlar. Onların yardımını alıyorum. Kaçırdığım pozisyonları kafamda kurarak değerlendirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin forvetiysem ve bu formayı üzerimde taşıyorsam daha fazlasını vermek zorundayım" açıklamalarında bulundu.
"TAKIMDA NEREDE İHTİYAÇ DUYULURSA ORADA OYNAMAYA ÇALIŞIRIM"
Takımının gol yememesi için siper olduğunu söyleyen Kosovalı golcü, "Takıma nerede ihtiyaç duyuluyorsa orada oynamaya çalışıyorum. Fiziğim de çok fazla mevkimin dışında oynamaya müsait değil. Saha içinde bazen öyle pozisyonlar oluyor ki kendimizi zorlayarak defansa geliyorum. Orada mevkinin bir önemi olmuyor. Takımın gol yememesi için siper oluyoruz. Eğer böyle bir kondisyon ve enerji kapasitem varsa bunu değerlendirmek zorundayım. Değerlendirmezsem kötülük etmiş olurum" dedi.
"MAX KRUSE İLE SAHA İÇİNDE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"
Takım arkadaşı Max Kruse ile çok iyi anlaştıklarını belirten Vedat Muriç, "Max çok akıllı bir futbolcu. Topu nerede alacağını, ne zaman topsuz hareket edeceğini çok iyi bilen bir oyuncu. Özellikle ikinci devreden sonra çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üst düzey bir zekası var. Onun zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum. Onun işini rahatlatırsam kendim de memnun kalırım. O da etkili olunca rakip de sadece bana odaklanmıyor. Ben de boş alan bulabiliyorum" diye konuştu.
"ÜÇER ÜÇER PUANLARI ALARAK ŞAMPİYONLUĞU DAHA ERKEN GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Maçlara hafta hafta odaklandıklarını ifade eden Muriç, "Uzun bir yol. Geriye 15 tane lig maçımız kaldı. Dile kolay. Alınacak çok puan var. Hedefimiz de kaybetmemek. Deplasmanlardan alabileceğimizi alarak iç sahada sadece galibiyet için oynamak. Fenerbahçeli olmak da bunu gerektiriyor. Daha uzun bir süre var. Kaybedersek de kesinlikle moral açısından bizim için kötü bir şey olmayacak. Kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Taraftarımız da bu konuda geçen sene örneğini çokça gösterdiler. Tarihimizin en kötü dönemini yaşamamıza rağmen bize çok destek oldular. Önümüzde çok maç var. Her gün çalışıyoruz. Maçlara hafta hafta odaklanıyoruz. Üçer üçer puanları alarak hedefimiz olan şampiyonluğu tahmin ettiğimizden de daha erken getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
"KADIKÖY'DEKİ ATMOSFERİ GÖRÜNCE RAKİPLER İÇİNDEN 'KAZANAMAYIZ' DİYOR
Fenerbahçe taraftarına verdiği destekten dolayı övgülerde bulunan Vedat Muriç, "Taraftarlarımız harika. Kadıköy'de gelen her rakip ki ben de Rizespor'da oynarken geldiğimde inanılmaz atmosfere şahit olmuştum. O atmosferi görünce 'kazanamayacağız' diyorsunuz içinizde. Kadıköy'ün inanılmaz bir atmosferi var. Taraftarımız da desteği ve coşkusuyla bu atmosferi daha da arttırınca çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Futbolcunun enerjisi bitse ile onların desteğiyle biraz daha zorluyor. Bizi yalnız bırakmasınlar. Özellikle deplasmanlarda ellerinden geldiği kadar bize destek olsunlar. Onlarla birlikte başladığımız güzel yürüyüşün sonunda şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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