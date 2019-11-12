Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı Çekya ve İngiltere maçları kadrosundan ayak bileğinde oluşan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.

Kosova Milli Takımı’na Vedat Muriç’ten kötü haber geldi. Kosova’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda 14 Kasım’da Çekya ve 17 Kasım’da İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan ayak bileğinde oluşan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı. Kosova Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada bütün çabalara ve Muriç’in takım arkadaşlarına yardım etme isteğine rağmen İsviçre’deki doktorlar ile yapılan müzakereler sonucunda bu kararın alındığı belirtildi.