Vedat Muriç: Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç, Medipol Başakşehir deplasmanından alınan 1-1'lik beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

Muriç, deplasmanda alınan beraberlikle ilgili, "Biz rakip fark etmeden gittiğimiz her deplasmanda galibiyet için oynuyoruz. Elimizden geleni yaptık. 1-0 öndeydik, son dakikada penaltı ile beraberliğe razı olduk. Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp, hedefimiz olan ligi en üst sırada bitirmek için çalışacağız" dedi.

"HAKEMLERE YARDIMCI OLMALIYIZ"

Muriç, penaltı pozisyonu ile ilgili de, "Maçtan çıktıktan sonra penaltı yok gibi gördük. Çünkü Musa elim takıldı çekmedim dedi ama izledikten sonra karar veremedim. Hüseyin hoca görmüş olabilir. Zaten hakemlerimiz de zor bir süreçten geçiyor açıkçası. Onlara da yardımcı olmamız lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bu ligin hakemleri bunlar. Gelecek yıl da, bundan 2-3 yıl sonra da bu hakemlerimiz ile gidecek. O yüzden onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

"RİZESPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Takımdaki geleceği için de Muriç, "13 gol oldu. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum. Transfer haberlerini konuşmak şu an doğru olmaz. Ben her zaman söylüyorum. Biz sahada işimizi yapacağız. Transferi başkanlarımız konuşacak. O yüzden Rizespor'un sözleşmeli futbolcusuyum. 1 yıllık daha sözleşmem var. Rizespor için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.

