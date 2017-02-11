Van Persie'nin cezası 2 maça indirildi

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye verilen 3 maç men cezasını 2'ye indirdi.

TFF Tahkim Kurulu bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Robin van Persie'ye verdiği 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasını, 2 maç men ve 13 bin lira para cezası olarak değiştirdi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin, futbolcusu Robin Van Persie hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile (K.2017/59) karar verilmiştir."