Van der Wiel'i dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL() -

FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında tutulan Ümit A., ile Sinan S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü binasından adliyeye götürülürken hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyen Ümit A., "13 Mart'ta Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle Cumhurbaşkanım ve Başbakanımın yaptığı açıklama sonrası boksör Floyd Mayweather'in gelişini erteledim. Ertelediğim için Van der Wiel de bunu bahane olarak sundu. Ben verdiğim taahhütün arkasındayım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 2 gün boyunca gözaltında tutulan Ümit A., birlikte gözaltına alındığı Sinan S. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Ümit A.'nın poliste verdiği ifadesinde hakkındaki bütün suçlamaları reddederek dolandırıcılık yapmadığını söylediği öğrenildi.

İKİ SAYFA İFADE VERDİ

Emniyet Müdürlüğünde 2 sayfa ifade veren Ümit A., "Kurduğum organizasyon şirketi ile dünyaca ünlü sanatçılar olan 50 Cent, Akom, Neyo, Tayga, Hızlı ve Öfkeli filminde oynayan Rita Ora ile futbolcular Karim Benzema, Ronaldinho ve Neymar'ı Türkiye'ye getirip reklam organizasyonlarında oynatıp hem para kazandım hem de Türkiye'yi tanıttım. Ayrıca futbolculardan Felipe Melo, Lucas Podolski ile reklam işi ve okul ziyaretleri oldu. Bu tanıtımları yaptığımı duyan futbolculardan Gregory Kurtley, Van der Will arkadaşı Joshua aracılığı ile ulaşarak benle görüşmek istediler. 'Marka oluşturmak istiyorum bana yardımcı ol' dedi. 'Boksör Floyd'u Hollanda Almanya ve Türkiye'ye getir' dedi. Bunun üzerine boksör Floydun menajeri ile görüştüğümü belirterek İstanbul'a davet ettim, bu organizasyon hakkında konuştuk anlaştık" dedi.

"HOLLANDAYLA ÇIKAN KRİZ YÜZÜNDEN PROJEYİ ERTELEDİM"

Boksör Floyd Mayweather'in menajeri ile futbolcu Van der Wiel ile yaptığı görüşmeleri yazışmaları ve sözleşmeleri emniyet yetkililerine verdiğini söyleyen Ümit A., şu ifadelerde bulunduğu öğrenildi: "Van der Wiel'e, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle yapılacak organizasyonların iki ay erteleneceğini işi yapacağımı ve korkmamasını söyledim. O da bana 'tamam' dedi. Bununla ilgili yazışmalarımızı da yeminli tercüman vasıtasıyla ibraz ettim. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın daha sonra 'Hollanda ile ticari ilişkilerinizi durdurun' açıklamasını Van der Wiel'e gönderdim. Şu an Hollanda ile iş yapmanın uygun olmayacağını izah ettim. Wiel de bana 'beni ilgilendirmez bana paramı geri ver' dedi. Ancak anlaşmış olduğum boksör Floyd'a para gönderdiğimi ve geri almamın söz konusu olamayacağını belirttim. Hatta boksör Floyd'a, Van der Wiel'i izlemesi için bir video çektirdim. O video da Floyd, Wiel'e birlikte iş yapacaklarını söylüyordu. Bunu sosyal hesabımda duyurdum. Ben hala verdiğim sözün arkasındayım. Floyd'u Türkiye Almanya ve Hollanda'ya götürüp Van der Wiel'i reklam filminde oynatacağım. Ekstradan kendisinden 600 bin dolar istemedim, kendisini tehdit etmedim. Hakkımdaki iddialar asılsızdır, yapılan her konuşma sözleşmeye yansımıştır."

ANNESİ ADALETE GÜVENİYORUM

Öte yandan menajer Ümit A.'nın annesi İkbal Güngör yaptığı açıklamada, " Benim oğlum bu ülkeye terörün patlak verdiği bir anda dünyaca ünlü sanatçıları Türkiye'ye getirmiş Türk bayrağını havalimanında öptürmüş bir çocuktur. Bu ülkeye katkıda bulunmak için yapmıştır. Yapılan iddiaların hepsi yalan ve karalama kampanyasıdır. Bizim elimizde masum olduğumuza dair raporlarımız var. Oğlum çok mağdur edildi, ben evladımla gurur duyuyorum yanlış bir şey yapmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ümit A.'nın emniyetten çıkışı

-Ümit A.'nın açıklamaları

-Adliyeye götürülüşü

-Annesi İkbal Güngör'ün açıklamaları

-Detaylar