Van der Wiel'i dolandırdığı iddia edilen 2 kişiye tutuklama talebi...

Ümit TÜRK / İstanbul,() -FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında tutulan Ümit A., ile Sinan S., savcılık sorgularının ardından, "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ümit A., ile Sinan S. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Ümit A., ile Sinan S., "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.