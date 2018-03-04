Van Büyükşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 0 - 2

TFF 3'üncü Lig, 2'inci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenildi.
STAT: Atatürk Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Emir Kılıçarslan xx
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (x) - Muhammet Serdar Yazıcı (x), Ali Kuleli (x), Mutlu İlengöz (xx), Serdar Cansu (xx), Haydar Deniz (x), Ömer Çetinbaş (x) (Dk. 71 Baran Basut x), Emre Toptan (x), Fatih Nurullah Turan (x) (Dk. 45 Burak Yılmaz x) , Tayfun Aydoğan (x) (Dk. 45 Emrah Tacir x), Fahrettin Bıyıklı (x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır Kaya (xxx) - Erman Kılıç xxx (Dk. 87 Ufuk Er (?), Erdi Kasapoğlu (xxx), Batuhan Er xx (Dk. 77 Atilla Aybars Garhan xx) , Cebrail Serçek (xxx), Sefa Küpeli (xx), Ferhat Çoban (xxx), Gökhan Payal (xxx), Hüseyin Çiray xxx (Dk. 70 Emir Can Sayar xx), Serkan Yola (xx), Barış Sağır (xxx)
GOLLER: Dk.7 Hüseyin Çiray, Dk.29 Erdi Kasapoğlu (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Mutlu İlengöz (Van Büyükşehir Belediyespor). Ufuk Er (Anagold 24 Erzincanspor)
TFF 3'üncü Lig, 2'inci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenildi.
7'nci dakikada konuk takım öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Van Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular ofsayt gerekçesiyle ile duraksarken, topla buluşan Hüseyin topu kaleci Onur'un solundan ağlarla gönderdi: 0-1
29'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Sefa rakiplerini geçerek topu Erdi'ye aktardı. Erdi'nin 25 metreden yaptığı şık vuruşta top kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu: 0-2