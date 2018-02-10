Van Büyükşehir Belediyespor: 1 - Yeşil Bursaspor: 0

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Otyakmaz, Hüseyin Can
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Fahrettin Bıyıklı, Mutlu İlengöz, Burak Yılmaz, Gökhan Çakır (temel dk. 82), Tayfun Aydoğan, Emrah Tacir, Baran Basut (Haydar dk. 54), Gökhan Ünal (Ömer Çetinbaş dk. 70)
YEŞİL BURSASPOR: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Berke Sağkan (Berke dk. 82), Ömer Çoban, Furkan Emre Ünver (Ekrem dk. 32), Fatih Şen, Hakan Yavuz, Turgay Meşekoharan (Doğan dk. 62), Ozan Karabacak, Arif Şahin Berat Jonathan Ustabaşı
GOL: Emrah Tacir (dk. 45) (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Muhammet Serdar Yazıcı (Van Büyükşehir Belediyespor), Kadir Turhan, Ekrem (Yeşil Bursa)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup mücadelesinde Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeşil Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
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