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Vali Yerlikaya: İki kıtanın buluştuğu dünyadaki tek yarış

"2-3 aylık bebekleriyle koşan aileler var, onların yüzlerinden tebessüm eksik olmasın"   OLGUCAN KALKAN – KAAN ÜLKER / İSTANBUL,() –   İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kardeşliğe, dostluğu, güzel olan her şeye, bize ait...

SPOR 03.11.2019, 14:45

"2-3 aylık bebekleriyle koşan aileler var, onların yüzlerinden tebessüm eksik olmasın"


 

OLGUCAN KALKAN – KAAN ÜLKER / İSTANBUL,() –


 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kardeşliğe, dostluğu, güzel olan her şeye, bize ait olan her şeye sahip çıkma sebebiyle koşuyoruz. Bir temamız var, gözümüzün aydınlığı,  geleceğimiz olan çocuklarımız için koşuyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya, 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Maratonu'nun dünyada tek olduğuna işaret eden Vali Yerlikaya, "41'inci İstanbul Maratonu için bizde koşuya başladık. 41 yıl dille kolay. Sözümüze 41 kere maşallah diye başlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız startı verdi. Sabah tekerlekli sandalye yarışıyla başladı. 3 kategoride koşuluyor. Biz bütün sporların anası, atası olarak görüyoruz. İstanbul Maratonu, 41 yıl önce hangi heyecan, hangi ruhla başladıysa daha da artarak devam ettiğini ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyoruz biliyorsunuz. Dünyada tek, iki kıtanın buluştuğu bir yarış. Asya'dan Avrupa'ya durmadan insanlar koşuyor. Bu seneki mottosunu biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'İstanbul Senin, Durma Koş' olarak belirtti. Bizde bunu yüreğimizden söylüyoruz. Sadece İstanbul değil, ülke hepimizin diyoruz. Sporun birleştirici ruhunu her fırsatta ifade ediyoruz. Kardeşliğe, dostluğu, güzel olan her şeye, bize ait olan her şeye sahip çıkma sebebiyle koşuyoruz" şeklinde konuştu.

"2-3 AYLIK BEBEKLERİYLE KOŞAN AİLELER VAR, ONLARIN YÜZLERİNDEN TEBESSÜM EKSİK OLMASIN"

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Bir temamız var, gözümüzün aydınlığı, geleceğimiz olan çocuklarımız için koşuyoruz. Onları daha güzele, refah seviyesi daha yukarı olan bir ülkeyi hazırlamak için koşuyoruz. Bu güzelliğin, bu heyecanın yaşanmasına vesile olan sponsorlara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bu maratonun bu noktaya gelmesine kadar görev alan bütün belediye başkanlarına, hükümetimize, yurt içinden ve dışından gelen spora gönül veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyoruz. Bugün buraya puseti ile gelen anneler var. Onları görünce maşallah diyorum. 2-3 aylık bebekleriyle koşan aileler var. Onların yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Medyamızın da bu güzelliği tüm dünyaya yansıtması önemli. Bütün medyamıza da teşekkür ediyorum. Maratonumuzdan bütün dünyaya selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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