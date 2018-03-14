Vali Kaymak’tan Samsunspor’a baklavalı moral

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

Samsun Valisi Osman Kaymak, hafta sonu deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’a 2-1 yenilen Samsunspor’un idmanını ziyaret edip, oyunculara moral vermek için baklava ikram etti.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunpor, hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Samsun Valisi Osman Kaymak, geçen hafta sonu deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’a 2-1 yenilmesinin ardından oyunculara moral vermek için Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek idmanı takip etti.

"SAMSUNSPOR’UN KÜMEDE KALMASINI DEĞİL, SÜPER LİG'E ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

İdman öncesi oyunculara moral konuşması yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Siz görevinizi en iyi şekilde yapacaksınız ama sonucu takdir etmek Allah’ın işi. Gaziantepspor mağlubiyeti kötüydü. Hayat devam ediyor. Geçmişe takılı kalmamalıyız. Artık önümüze bakacağız. Bu şehir sizden çok şey bekliyor. Bu şehir bu sıkıntıları atlatacaktır. Bizler Samsunspor’un kümede kalmasını değil, Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda iyi çalışmamız gerekiyor. Bu takım çok güçlü takım. Sizler bu takıma güç veren oyuncularsınız. milletin size karşı itimadı yüksek. Her biriniz hakkında güzel dönüşler oluyor. Vatandaşlar, ‘gerek yabancı oyuncular, gerekse yerli oyuncular bu yaptıklarınızın daha fazlasını yapar’ diyorlar. Sene başında sizler play-off oynayabilecek bir takımdınız. Size spor kamuoyunun bakışı bu. Sizler güçlü takımları yenebiliyorsunuz, güçsüz takımlara da yenilebiliyorsunuz. Demek ki bu sporun doğasında var. Önemli olan hatalarımızdan ders almamızdır. Siz güçlü bir takımsınız, şehir arkanızda, lütfen mücadelemize devam edelim. Gaziantepspor’u 3-0 yenmiş gibi moralle yolumuza devam edelim. Hepinizin bu mağlubiyetin etkisinde kaldığını düşünüyoruz. Samsun Valiliği ve Samsun halkı olarak sizlere başarılar diliyoruz. Bizler her zaman yanınızdayız” dedi.

"30 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN KİŞİ GELİNCE SEVİNİYORUZ"

Konuşmasında Samsunspor taraftarına da seslenen Vali Kaymak, “Her şehrin zor günleri vardır. Samsunsporumuz zor günler yaşıyorsa seyirci kalmayalım. Lütfen Samsunlular gelin stadımızı dolduralım. 30 bin kişilik stadımız var 5 bin kişi gelince seviniyoruz. Bu sayı 10 bin olsun. 12’nci kişi olan taraftarların gücünü görüyoruz. Futbolcu arkasında güçlü bir taraftar varsa ona göre koşuyor. Kimse maça gelmez, kimse futbolculara desteklemezde futbolcuların ayağı topa gitmez. Tek isteğim taraftarımızın Pazar günü kendi evimizde oynayacağız Boluspor maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz” diye konuştu.

"GAZİANTEPSPOR MAĞLUBİYETİ BİR KAZAYDI"

Gaziantepspor mağlubiyetinin bir kaza olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş ise "Bu bir kazaydı. Dün arkadaşlarımızla konuştuk. Bunu atlattık, önümüze bakıyoruz. İnşallah Valimizin yaktığı meşaleyi, açığa çıkarttığınız enerjiyi sporcu arkadaşlarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir kazaydı. Bunu çabuk unutmamız gerekiyor. Olmasaydı daha iyiydi, hak etmemiştik ama maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. İnşallah Samsunspor’un gücünü tüm bize destek olanlarla birlikte gösterip, Bolu maçıyla hayata döneceğiz” şeklinde konuştu.

Takımın ligde kalacağından emin olduğunu ifade eden takım kaptanı Ahmet Burak Solakel, “Lig istediğimiz pozisyona gelmişti. Gaziantepspor maçı ile birlikte avantajlı hale gelecektik. Maçların çok kolay olup olmaması, rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Bizim için ligdeki pozisyonumuz önemli. Önemli olan sezon sonunda bu takımın ligde kalmış olmasıdır. Bunun için iyi bir adım atacaktık ama olmadı. Böyle kolay gibi gözüken maçlar çok zor olabiliyor. Ben futbol hayatım boyunca böyle maçlar çok yaşadım. Biz o maçı geçtik. Bu takımın kümede kalma yolundaki inancımızdan hiçbir şey eksilmedi. Biz aynı hedefte çok rahat bir şekilde iyi futbol ve iyi mücadelemiz ile birlikte kümede kalacağız. Buna kendimizin güvencesi tamdır. Taraftarımızda bize güvensin”

Konuşmaların ardından Vali Kaymak oyuncularla tek tek tokalaşarak Boluspor maçı için galibiyet sözü aldı.

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