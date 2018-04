Vali Güzeloğlu: "Türkiye Kupası finalinde kazanan Diyarbakır olacak"

Ahmet ÜN - Selim KAYA / DİYARBAKIR, () - Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumu'nda incelemede bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, finali hangi takım kazanırsa kazansın, kazananın Diyarbakır olacağını söyledi.

Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kabine üyelerini de maça davet ettiklerini söyledi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 9 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası final maçıyla açılacak olan Diyarbakır Stadyum'unda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Güzeloğlu, stadyumun son teknolojik imkanlarla inşa edildiğini ifade ederek, Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Türk spronun değişim ve gelişmesinde spor altyapılarının çok önemli olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, son 16 yılda, sporun her alanında fiziksel anlamda çok önemli kazanımlar ve yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz stadyum, UEFA ve FIFA standartlarında inşa edilen 33 bin kapasitesi olan, her boyutuyla günümüzün bütün teknolojisiyle, seyirci, sporcu konfor beklentisiyle inşa edilmiş. Hem mimarisi, hem de foksiyon olarak kullanıma dönük alanlarıyla engelli vatandaşlarımızın müsabakaları izleme ve erişimiyle, kapalı ve açık otoparklarıyla, alttan ısıtmalı çok güçlü bir drenaj sistemine sahip çim ve saha düzenlemesiyle, sosyal ve dinleme amaçlı alanlarıyla, elektronik bilet, kamera ve her düzeydeki teknolojinin en ileri yöntemlerinin kullanıldığı ses sistemleri dahil en yeni teknolojik imkanlarıyla, bugünün en teknolojik imkanları kullanılarak inşa edilmiş bir stadyumdur. Diyarbakır'a ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağına, sporun altyapısında özellikle organizasyonlar anlamında zenginleşmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

9 MAYIS TARİHİ DİYARBAKIR ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

Vali Güzeloğlu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır'da yapılamasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kabine üyelerini de maça davet ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Gerçekten ilimiz ve ülkemiz adına çok önemli bir kazanım olan Diyarbakır Stadyumu'nun futbolun ve Türkiye Kupası finaliyle 9 Mayıs'ta açılacak olmasıyla bir coşku oluşturdu. Henüz yarı final müsabakaları sonuçlanmamış, Türkiye Kupası finali 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak. Her şeyden önce bunu açıklıkla belirtmek isterim ki, 9 Mayıs tarihi Diyarbakır adına çok önemli ve beklenilen çok özel bir gün olacaktır. O gün gelen takımlarımız kim olursa olsun, tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimiz büyük bir ev sahipliği ve misafirperverlikle gelen takımlarımızı ve gelen konuk seyircilerimizi karşılayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüklenici firma ile çok yoğun ve yakın bir işbirliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde final takımlarının belirlenmesiyle kulüp, TFF yetkilileriyle valiliğimiz başkanlığında toplantılar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı ve kabine üyelerimizi davet ettik. Gelmeleri bizler için mutluluk olur, şeref olur" dedi.

ŞU ANKİ REZERVASYON TALEPLERİNİ ANCAK 3 STAD KARŞILAR"

Maçı izlemek için Diyarbakır'a gelmek için yoğun bir rezervasyonun yapıldığını anlatan Vali Güzeloğlu, bir gazetecinin 'Sizce final maçını hangi takımlar oynar ve hangi takım kazanır?' sorusuna ise, "Finale hangi takımın kalacağını bilmek mümkün değil. Ama, emin olduğum bir şey var, Diyarbakır kazanacak. Gelecek bütün konuklarımız için Diyarbakırımızın ev sahipliğini, kültürünü, zenginliklerini, güzelliklerini, değerlerini, tarihi eserlerini sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Şüphesiz konuklarımız bu beklenti üzerine gelecek. Bu konuda kentim tüm birleşenleriyle işbirliği içerisindeyiz. Stadın dolması konusunda ise, şu an rezervasyon taleplerine bakılırsa ancak 3 stad olursa talebi karşılarız" diye konuştu.

BİLET SATIŞI DEĞERLENDİRİLECEK"

Diyarbakır'da ilk kez uygulanacak Passolig uygulamasıyla ilgili olarak da Vali Güzeloğlu, "Passolig konusu genel bir uygulamadır. Passolig'i olmayanların maça gelmeleri mümkün değildir. Finale kalan takımların ve federasyon yetkilileri ile görüşülerek Diyarbakır'da bilet satışı konusu da değerlendirilecek" dedi.

