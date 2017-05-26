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Valencialı yöneticiler Enes için Manchester'a gittiler

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() - ENES Ünal'ın Valencia tarafından istenmesi ve kiralık olarak forma giyecek olması İspanyol basınını da harekete geçirdi. Doğan Haber Ajansı tarafından bugün ilk kez açıklanan Enes Ünal'ın Valencia transferinin...

Valencialı yöneticiler Enes için Manchester'a gittiler

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() - ENES Ünal'ın Valencia tarafından istenmesi ve kiralık olarak forma giyecek olması İspanyol basınını da harekete geçirdi.
Doğan Haber Ajansı tarafından bugün ilk kez açıklanan Enes Ünal'ın Valencia transferinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.
İspanya basınında da yankı bulan Enes Ünal haberi özellikle Valencia basınının detay vermesine sebep oldu. Valencia Klübü CEO'su Mateu Alemany ve Futbol Direktörü Jose Manuel Alesanco'nun gün içinde Manchester'a uçtuğu yazıldı. Valencialı yöneticilerin Manchester şehrine niye uçtuklarını araştıran İspanyol basını 'nın Enes Ünal haberinin ardından sebebini öğrendiler. Valencialı yöneticilerin milli futbolcunun transferi ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Mangala için Manchester'a gidildiğini belirtildi. İspanya basını şimdi gelişmeleri takip ediyor. 
 

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